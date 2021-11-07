В Кадоме посетителей кафе отрывают от обеда, чтобы проверить QR-коды. Фото: администрация Кадомского района.

6 ноября в поселке Кадом прошли рейды по заведениям общепита во время которых проверили, насколько соблюдаются «нормы и правила, установленные в Рязанской области в связи с коронавирусной инфекцией». Об этом сообщает администрация Кадомского района.

Полиция проверяют наличие QR-кодов у отдыхающих в кафе людей, отрывая их от трапезы.

Судя по фотографиям, которые предоставили районные чиновники, полиция совместно с сотрудницей администрации проверяют наличие QR-кодов у отдыхающих в кафе людей, отрывая их от трапезы.

Проверяли ли в Кадоме QR-коды у посетителей бань и саун, не сообщается.

В Рязани специалисты рязанского управления Роспотребнадзор побывали в торговом центре «Алина» и выяснили, что в ТЦ не проверяют QR-коды при входе у посетителей (что грозит владельцам).

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