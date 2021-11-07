ТЦ «Алина» в Рязани уличили в пропуске посетителей без QR-кодов

7 ноября специалисты рязанского управления Роспотребнадзор побывали в торговом центре «Алина» на улице Новоселов, сообщает опергруппа чиновников областного правительства.

В результате проверки выяснилось, что в ТЦ «Алина» не проверяют QR-коды при входе у посетителей.

Руководство торгового центра "Алина" вызвали в Роспотребнадзор для дачи объяснений

В ближайшее время представителей юридического лица вызовут в управление для дачи объяснений и составления протокола.

Кроме того, во время куар-рейдов под проверку попали пять детских центров и семь объектов торговли. В них нарушений не выявили.