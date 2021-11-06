Глава Минздрава РФ Мурашко сообщил об увеличении в Рязани бригад скорой помощи

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Рязанскую область заявил, что в регионе увеличат число бригад скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС.

«Необходимо будет увеличить количество бригад, работающих на линии, и со следующей недели, мы нашли вариант решения как это сделать», - приводит слова чиновника агенство.

По словам министра, ситуация с заболеваемостью ковидом в регионе остается напруженной. В настоящий момент от заболевания лечатся 11 тысяч человек. Из них более 9 тысяч пациентов наблюдаются амбулаторно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!