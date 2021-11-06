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Политика6 ноября 2021 19:06

Министр здравоохранения РФ Мурашко посетил «красную зону» в рязанской больнице

Также чиновник побывал в роддоме №1 и в лаборатории анализа тестов на COVID-19
Источник:kp.ru
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Фото: Instagram Николая Любимова.

Фото: Instagram Николая Любимова.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках рабочего визита побывал в «красной зоне» рязанской больницы №11. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов в Instagram.

«Осмотрели «красную зону» больницы. Работать здесь очень тяжело - и физически, и эмоционально, труднейшая задача для медиков», - написал глава региона.

Также федеральный чиновник посетил роддом №1. Здесь ему рассказали, сколько беременных сейчас больны COVID-19 и как у них протекает болезнь. Медики советуют женщинам пройти вакцинацию при подготовке к беременности. Оптимальный для этого срок 22 недели.

Также министр побывал в кожно-венерологическом диспансере в котором действует лаборатория анализов на коронавирус, на станции скорой помощи, ОДКБ и в центре вакцинации на улице Каширина.

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