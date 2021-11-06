Министр здравоохранения РФ Мурашко посетил «красную зону» в рязанской больнице

Фото: Instagram Николая Любимова.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках рабочего визита побывал в «красной зоне» рязанской больницы №11. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов в Instagram.

«Осмотрели «красную зону» больницы. Работать здесь очень тяжело - и физически, и эмоционально, труднейшая задача для медиков», - написал глава региона.

Также федеральный чиновник посетил роддом №1. Здесь ему рассказали, сколько беременных сейчас больны COVID-19 и как у них протекает болезнь. Медики советуют женщинам пройти вакцинацию при подготовке к беременности. Оптимальный для этого срок 22 недели.

Также министр побывал в кожно-венерологическом диспансере в котором действует лаборатория анализов на коронавирус, на станции скорой помощи, ОДКБ и в центре вакцинации на улице Каширина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!