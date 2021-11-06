В Рязань приехал министр здравоохранения РФ Мурашко

Михаил Мурашко в Рязани. Фото: Instagram Николая Любимова.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко приехал с рабочим визитом в Рязанскую область. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Николай Любимов.
В программе визита федерального чиновника: посещение центра вакцинации на улице Каширина, станции скорой медицинской помощи, а также областной детской клинической больницы.
По словам Любимова, на станции скорой министр пообщался с врачами и диспетчерами, а также ознакомился, как там организованна работа.
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