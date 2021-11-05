Владелец ТЦ «Полетаевский» в Рязани снизил стоимость аренды на ноябрь

Голос арендаторов услышал владелец торгового центра. Фото из архива "КП"-Рязань".

Призыв о помощи предпринимателей, арендующих торговые площади в ТЦ «Полетаевский», был услышан. Собственник помещения и коммуникаций снизил, пока только на ноябрь, стоимость квадратного метра аренды. Это связано, как рассказал бизнес-омбудсмен Михаил Пронин, с ковидными ограничениями и, стало быть, с резким снижением покупательского спроса.

Дело в том, что в соответствии с распоряжением губернатора вход в ТЦ «Полетаевский» осуществляется по QR-кодам или справкам о вакцинации. Ранее Михаил Пронин выступил в поддержку предпринимателей, записавших видеообращение главе региона о недопустимости подобных ограничений.

Также рязанский бизнес-омбудсмен попросил губернатора Любимова разрешить общепиту работать в торговых центрах. Михаил Пронин отметил, что предприниматели из одной сферы поставлены в неравные условия.

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