Рязанский бизнес-омбудсмен попросил разрешить общепиту работать в ТЦ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин попросил рязанские власти разрешить работу общепита в ТЦ. 4 ноября бизнес-омбудсмен, как сообщили в его аппарате, направил свое письмо в региональное правительство. Составлено оно на основе обращений рязанских предпринимателей.

Пронин предложил разрешить работу кафе, баров, ресторанов в торговых центрах с учетом санитарных требований. С недавних пор им предписали обслуживать клиентов только на вынос.

«Посещаемость ТРЦ в связи с введением QR-кодом заметно снизилась – необходимый контроль осуществляется непосредственно на входе и препятствует скоплению людей в заведениях общественного питания. подобные условия, ставят заведения в ТРЦ в неравные условия по сравнению с остальными» - говорится в сообщении.

Напомним, ранее бизнес-омбудсмен рассказал «КП-Рязань», что направил в правительство письмо с предложением организовать в торговых центрах доступ в залы, где реализуются продовольственные товары, через отдельные входы - без предъявления QR-кодов. Ранее арендаторы ТЦ «Полетаевский» заявили, что они оказались в неравных условиях с магазинами и терпят огромные убытки.