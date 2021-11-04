Центр Рязани очистили от разбросанных коровьих рогов

В центре Рязани убрали коровьи рога, которые валялись у тротуара на улице Вокзальной. Сразу после сообщения, администрация города отреагировала и пообещала, что «специализированная служба оперативно произведет подбор отходов животного происхождения».

В центре Рязани обнаружили коровьи рога, разбросанные у тротуара

Отходы крупнорогатого скота регулярно появлялись на улице Вокзальной через дорогу от Первомайского рынка. Фото и видео «КП-Рязань» прислал один из рязанцев. Он сделал несколько предположений, как рога могли появиться в центре города (читать подробнее с видео).

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