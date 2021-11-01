В центре Рязани обнаружили коровьи рога, которые разбросаны на траве у тротуара по улице Вокзальной. Видео «КП-Рязань» прислал очевидец. По его словам, отходы крупного рогатого скота валяются уже несколько дней через дорогу от Первомайского рынка.

«Коровьи рога регулярно тут появляются. То ли собаки откуда-то притаскивают, то ли случайно из машин выпадают, ну или специально кто выбрасывает. Рынок близко, может, от них это…» - поделился рязанец.

В центре Рязани обнаружили коровьи рога, разбросанные у тротуара

Ровно месяц назад, 1 октября, огромное стадо коров перекрыло дорогу под Рязанью. Все произошло на перекрестке селений Поляны и Варские. «Коровий беспредел», - так назвали случившееся автомобилисты (читать подробнее).

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