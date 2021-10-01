Огромное стадо коров перекрыло автомагистраль под Рязанью. Фото: Подслушано у водителей в Рязани | Александр Филимонов.

1 октября огромное стадо коров перекрыло дорогу под Рязанью. Все произошло на перекрестке селений Поляны и Варские.

«Коровий беспредел. Перекресток Поляны – Варские», указал автор поста в паблике «Подслушано у водителей в Рязани» Александр Филимонов.

Отметим. Что в мае 2021 года похожая ситуация уже была на данном участке. Тогда администрация АО «Московское» предупреждала, что «будет осуществляться контролируемый перегон животных КРС по пути следования — село Поляны - поселок Варские до места выпаса» (читать подробнее).