Водителей предупредили о крупном перегоне стада скота под Рязанью.
Фото: Иван МАКЕЕВ
26 мая в Рязанском районе произойдет крупный перегон скота, сообщает Полянское сельское поселение.
«Администрация АО "Московское" доводит до вашего сведения, что 26 мая в 12 часов на регулируемом перекрестке "Варские - Поляны" будет осуществляться контролируемый перегон животных КРС по пути следования — село Поляны - поселок Варские до места выпаса», - говорится в сообщении.
Сельские чиновники просят автомобилистов учесть эту информацию при планировании маршрута.
Ранее «КП-Рязань» публиковало предупреждение пчеловодам о распыливании химикатов на полях Рязанского и Захаровского районов (читать подробнее).
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