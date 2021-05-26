Водителей предупредили о крупном перегоне стада скота под Рязанью. Фото: Иван МАКЕЕВ

26 мая в Рязанском районе произойдет крупный перегон скота, сообщает Полянское сельское поселение.

«Администрация АО "Московское" доводит до вашего сведения, что 26 мая в 12 часов на регулируемом перекрестке "Варские - Поляны" будет осуществляться контролируемый перегон животных КРС по пути следования — село Поляны - поселок Варские до места выпаса», - говорится в сообщении.

Сельские чиновники просят автомобилистов учесть эту информацию при планировании маршрута.

Ранее «КП-Рязань» публиковало предупреждение пчеловодам о распыливании химикатов на полях Рязанского и Захаровского районов (читать подробнее).

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