Пчеловодов предупредили об обработке полей химией под Рязанью. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

С 21 мая под Рязанью начнется обработка сельскохозяйственных культур химикатами. Об этом сообщает ООО «Захаровское». Обрабатывать поля будут в течение семи дней.

В качестве химикатов будут использоваться инсектициды, гербициды и фунгициды:

- «Самум» (класс опасности для пчел - 3, токсичен);

- «Аминка Фло» (класс опасности для пчел - 2, нетоксичен);

- «Карбезим» (класс опасности для пчел - 2, нетоксичен).

Обрбатывать поля будут вблизи села Высокое, поселка Стенькино, села Волдыревка и деревни Демкино Рязанского района, а также недалеко от деревни Дермелеево Захаровского района.

«Просьба ограничить лет пчел в данный период», - говорится в сообщении.

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