Пчеловодов предупредили об обработке полей химией под Рязанью.
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
С 21 мая под Рязанью начнется обработка сельскохозяйственных культур химикатами. Об этом сообщает ООО «Захаровское». Обрабатывать поля будут в течение семи дней.
В качестве химикатов будут использоваться инсектициды, гербициды и фунгициды:
- «Самум» (класс опасности для пчел - 3, токсичен);
- «Аминка Фло» (класс опасности для пчел - 2, нетоксичен);
- «Карбезим» (класс опасности для пчел - 2, нетоксичен).
Обрбатывать поля будут вблизи села Высокое, поселка Стенькино, села Волдыревка и деревни Демкино Рязанского района, а также недалеко от деревни Дермелеево Захаровского района.
«Просьба ограничить лет пчел в данный период», - говорится в сообщении.
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