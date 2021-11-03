Рязанку с QR-кодом не пустили в «Премьер» из-за отказа показать документы

Фото: ГТРК "Ока".

Посетительницу ТРЦ «Премьер» - обладательницу QR-кода не пропустили во внутрь из-за того, что она отказалась показать документы. Об этом в сюжете рассказала ГТРК «Ока».

- У меня есть документ, подтверждающий мою вакцинацию, но люди на входе попросили у меня удостоверение личности. Данным сотрудникам я не обязана предоставлять свои паспортные данные и считаю это беззаконием по отношению к людям, - поделилась с журналистами Алена, так и не сумевшая приобрести батарейки.

В данной ситуации покупательница, конечно же, не права. В распоряжении главы региона четко написано, что помимо QR-кода необходимо показать любой документ удостоверяющий личность. Без этого во входе имеют полное право отказать.

От себя добавим, что граждан нисколько не смущает когда у них требуют документы при покупке алкоголя или сигарет. Они с готовностью показывают права или паспорта сотрудникам, приобретая эти товары.