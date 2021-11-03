Торги по продаже ТРЦ «Малина» в Рязани за 724 млн рублей пройдут 10 декабря

10 декабря 2021 года в Рязани состоятся торги по продаже торгово-развлекательного центра «Малина». Об этом сообщается на сайте объявлений «Авито». Торговый комплекс, общей площадью 27184,4 кв. метров располагается в самом центре Рязани на земельном участке площадью 9043,0 кв. метров.

В описании объекта указано, что в окружении «Малины» постоянно проживают и работают более 130 тысяч человек.

«В пешей доступности находятся мэрия, крупные банки, пять университетов», - говорится в объявлении.

Стоимость объекта составляет 724 млн рублей.

Так как ТРЦ продается с торгов, то для покупки необходимо сначала подать заявку, зарегистрироваться, согласовать стратегию и так далее. Последний день приема заявок – 9 декабря 2021 года.

Отметим, что «Малину» продавали еще в мае 2021 года. Тогда цена составляла 800 млн рублей (читать подробнее).

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