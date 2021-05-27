В центре Рязани продают ТРЦ «Малина» за 800 млн рублей

В Рязани продают торгово-развлекательный центр Малина. Сообщение об этом появилось на сайте агентства недвижимости «Брокер и партнеры».

«Современный торгово-развлекательный центр, на четырех этажах которого располагаются около сотни магазинов, салонов, ресторанов, кинотеатр и боулинг», - говорится в рекламном объявлении.

Стоимость объекта, точнее - оценочная стоимость без НДС, составляет 800 млн рублей, то есть, 55,1 тысяч рублей за один квадратный метр.

Зимой 2020 года в ТРЦ «Малина» продавался кинотеатр за 17 млн рублей. Его цена резко снизилась, так как покупателей не было (читать подробнее).

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