В Рязани с огромной скидкой продается кинотеатр «Малина»

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:04:13+03:00

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В торгово-развлекательном центре «Малина» продается одноименный кинотеатр. Соответствующее объявление размещено на сайте AVITO. Информацию о подлинности сообщения «Комсомолке» подтвердили непосредственно в ТРЦ.

Напомним, что впервые объявление о продаже мильтиплекса появилась в начале сентября 2019 года, но тогда за него просили 27 миллионов рублей. Сейчас же за кинотеатр продают всего за 10 миллионов. Таким образом, скидка составляет 63% или 17 миллионов в денежном выражении.

В качестве причины продажи кинотеатра указывается желание владельцев ТРЦ избавиться от непрофильных активов.

«Кинотеатр продается от собственника ТРЦ из первых рук, сокращаем количество непрофильных активов, хотим все усилия и ресурсы сосредоточить на ТРЦ, который на данный момент активно развивается… На кинотеатр как на актив не хватает времени, это и является главной причиной продажи» - говорится в объявлении.

В качестве бонуса покупателю абсолютно бесплатно передадут проработанный дизайн-проект по реконцепции (корректировка маркетинговой идеи - Ред.) кинотеатра.

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Соответствующее сообщение размещено на сайте Avito (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU