Помещение свободного назначения – в Рязани продается клуб Deep

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-09T16:27:46+03:00

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Рязанский ночной клуб Deep продается через сайт объявлений Avito. Сообщение о продаже увеселительного заведения разместил «Единый городской центр недвижимости». Правда, ни цену, ни причину по которой владелец решил избавиться от здания бывшего бомбоубежища в парке Железнодорожников, в объявлении не уточнили.

- Удачнoe мecтo расположeния здания с удoбными зaездaми co всех pайoнов гоpoдa, - говорится в сообщении. - 2-этaжнoе отдельно cтoящее здание общей площадью 2 225 квадратных метров нaходитcя на зeмельном участке 700 квадратных метров (в собственности).

В объявлении указано, что на первом этаже расположен гриль-бар «5 Океан», на втором - административные помещения. А клуб Deep назван главной достопримечательностью всего комплекса, масштабным объектом и лидером Рязани по количеству концертов со звездами, причем с раскрученными в соцсетях группами.

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ИСТОЧНИК KP.RU