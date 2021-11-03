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Общество3 ноября 2021 9:52

В Рязани «до особого распоряжения» закрылся ресторан «Небо»

Ситуация связана с введенными COVID-ограничениями
Источник:kp.ru
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2 ноября рязанский ресторан «Небо», расположенный в ТЦ «Атрон», на официальных страничках в социальных сетях объявил о своем закрытии.

- Ресторан закрыт до особого распоряжения правительства Рязанской области, - говорится в сообщении.

Напомним, что из-за временных ограничений, связанных с коронавирусом, в Рязанской области запрещен доступ в кафе и ресторан посетителей без QR-кодов, а в торговых центрах точки общепита могут работать только на вынос. В таких условиях некоторые заведения, чтобы минимизировать убытки, предпочитают просто закрываться.