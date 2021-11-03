В Рязани «до особого распоряжения» закрылся ресторан «Небо»

2 ноября рязанский ресторан «Небо», расположенный в ТЦ «Атрон», на официальных страничках в социальных сетях объявил о своем закрытии.

- Ресторан закрыт до особого распоряжения правительства Рязанской области, - говорится в сообщении.

Напомним, что из-за временных ограничений, связанных с коронавирусом, в Рязанской области запрещен доступ в кафе и ресторан посетителей без QR-кодов, а в торговых центрах точки общепита могут работать только на вынос. В таких условиях некоторые заведения, чтобы минимизировать убытки, предпочитают просто закрываться.