Рязанцы массово жалуются на запах мазута и облако смога. Фото: НРВК.

Утром 2 ноября Рязань накрыло облаком смога. В социальных сетях появляются сообщения жителей, с жалобами на сильный запах мазута. В частности, в НРВК люди жалуются, что неприятный запах чувствуется в центре Рязани, Песочне, а также в Солотче и Московском районе.

«Всю ночь и утро жители Дашково-Песочни задыхались от страшной химической вони, нас морили, как тараканов, ядовитый запах проникал в квартиры даже через плотно закрытые окна» - пишут жители в своих комментариях в социальных сетях.

К настоящему времени официальных комментариев от чиновников минприроды и других ответственных лиц не поступало.

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