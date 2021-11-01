Главврача Касимовского ММЦ привлекут к административной ответственности.

Водитель автомобиля «Нива», которого 31 октября задержали в Касимовском районе, отказался от медицинского освидетельствования. Об этом «КП-Рязань» сообщили в УМВД России по Рязанской области.

«Сотрудники ДПС ГИБДД во время патрулирования улиц остановили автомобиль «Нива». Во время проверки документов выяснилось, что у водителя 1969 года рождения были внешние признаки алкогольного опьянения - запах и покраснение лица. От медицинского освидетельствования мужчина отказался».

В результате инспекторы ДПС составили протокол, в ближайшее время водителя привлекут к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что за рулем «Нивы» с полуприцепом находился главный врач Касимовского ММЦ Виктор Бардин. Он ехал с рыбалки на машине, владельцем которой является больница, но попал в руки сотрудников полиции (подробнее).

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