Главврача Касимовского ММЦ задержали за езду в пьяном виде на служебной «Ниве».

Сотрудники ДПС задержали главного врача Касимовского межрайонного медцентра Виктора Бардина за вождение в нетрезвом состоянии. Такой информацией поделился telegram-канал «Усы Куракиной».

По предварительным данным, главврач употребил алкоголь на рыбалке, а потом сел за руль автомобиля «Нива» с прицепом. Там находилась лодка.

Главврач возвращался с рыбалки.

К настоящему времени официальной информации о задержании главного врача Касимовского ММЦ нет ни от правоохранительных органов, ни от министерства здравоохранения. Однако, портал Ya62 выяснил, что владельцем «Нивы» является Касимовская ЦРБ (ныне ММЦ).

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