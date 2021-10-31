На ударившего сына и попавшего на видео рязанца составили протокол

Личность мужчины, попавшего на видео с рукоприкладством, быстро установили.

Полицейские посетили семью рязанца, который ударил своего сына и попал на видео. В отношении мужчины составили административный протокол, сообщили «КП-Рязань» в областном УМВД.

Ролик, после которого началась проверка, появился в соцсетях 30 октября. На нем 41-летний мужчина дает оплеуху своему 3-летнему ребенку. Как утверждает очевидица, малыш получил по голове лишь за то, что снял шапку.

Когда личность папаши установили, к нему домой нагрянули сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Оказалось, что семья полноценная, с хорошими бытовыми условиями, положительно характеризуется, на учете не состоит.

Тем не менее, полицейские провели с родителями профилактическую беседу и составили в отношении отца протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 5.35 КоАП РФ).