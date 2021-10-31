В Рязани видео с оплеухой отца ребенку заинтересовало СК и полицию

Видеозапись с мужчиной, ударившим ребенка на улице Рязани, изучат правоохранительные органы.

В Рязани на видео попал отец, стукнувший своего ребенка. Съемку вела горожанка, которая затем поделилась роликом в социальных сетях. По ее словам, малыш провинился лишь тем, что снял шапку.

«У меня слезы и комок в горле. Люди, не рожайте детей ради низких ставок по ипотеке и выплат маткапитала. Дети - это про любовь, а не это вот все», - посчитала нужным добавить женщина.

Однако многие, кто посмотрел ролик, отмечают, что ничего ужасного в поведении отца не увидели.

Тем не менее, в полиции и следственном комитете уже сообщили, что изучат видеозапись и решат, следует ли что-либо предпринимать в отношении мужчины. Отмечается, что инцидент произошел на улице Старое Село.