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Общество31 октября 2021 11:06

В Рязани видео с оплеухой отца ребенку заинтересовало СК и полицию

Кадрами, на которые попал разгневанный мужчина и маленький мальчик, поделилась в соцсетях очевидица
Источник:kp.ru
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Видеозапись с мужчиной, ударившим ребенка на улице Рязани, изучат правоохранительные органы.

Видеозапись с мужчиной, ударившим ребенка на улице Рязани, изучат правоохранительные органы.

В Рязани на видео попал отец, стукнувший своего ребенка. Съемку вела горожанка, которая затем поделилась роликом в социальных сетях. По ее словам, малыш провинился лишь тем, что снял шапку.

«У меня слезы и комок в горле. Люди, не рожайте детей ради низких ставок по ипотеке и выплат маткапитала. Дети - это про любовь, а не это вот все», - посчитала нужным добавить женщина.

Оплеуха мужчины своему сыну в Рязани
Источник - vk.com/rzn_life_vk

Однако многие, кто посмотрел ролик, отмечают, что ничего ужасного в поведении отца не увидели.

Тем не менее, в полиции и следственном комитете уже сообщили, что изучат видеозапись и решат, следует ли что-либо предпринимать в отношении мужчины. Отмечается, что инцидент произошел на улице Старое Село.