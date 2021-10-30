В Рязанской области вместе с автомобилем «Нива» пропал мужчина

Помогите найти.

С 29 октября неизвестно местонахождение 64-летнего жителя села Копаново Шиловского района Николая Гавриловича Гутора. В минувшую пятницу он уехал на автомобиле «Нива» темно-синего цвета и пропал. Информацию о поиске опубликовал поисково-спасательный отряд «Liza Alert»

Приметы Николая Гавриловича: рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные с проседью.

Был одет в коричневый камуфляжный костюм, черную шапку и черные сапоги.

Всех, кто располагает любой информацией об этом человеке просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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Об этом сообщили городские полицейские (подробности).

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