Найден. Жив.

В Рязани завершились поиски семилетнего мальчика. Информация о пропаже появилась днем в субботу, 30 октября. Ее распространил поисково-спасательный отряд «Мещера». Ориентировку опубликовали в СМИ и социальных сетях.

Ближе к вечеру полицейские сообщили, что ребенок найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мальчик передан родителям.

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С подозреваемым мужчиной ведут работу следователи СК (подробности).