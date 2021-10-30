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Общество30 октября 2021 18:51

В Рязани завершились поиски семилетнего мальчика

Об этом сообщили городские полицейские
Источник:kp.ru
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Найден. Жив.

Найден. Жив.

В Рязани завершились поиски семилетнего мальчика. Информация о пропаже появилась днем в субботу, 30 октября. Ее распространил поисково-спасательный отряд «Мещера». Ориентировку опубликовали в СМИ и социальных сетях.

Ближе к вечеру полицейские сообщили, что ребенок найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мальчик передан родителям.

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