В отделах ЗАГС Рязанской области 1-7 ноября будут выходными, но есть исключения

Дни с 1 по 7 ноября станут нерабочими и для отделов ЗАГС Рязанской области, но есть ряд исключений. Об этом сообщает управление на своем официальном сайте.

Так, регистрации браков и разводов, которые назначены на даты «ковикул», по поданным ранее заявлениям состоятся. Их проведут в отделах:

- по городу Касимов и Касимовскому району;

- по городу Скопин и Скопинскому району;

- по городу Сасово и Сасовскому району;

- по Кадомскому району;

- по Михайловскому району;

- по Рыбновскому району;

- по Сараевскому району,

- по Шиловскому району;

- во Дворце торжеств.

Также в назначенные дату и время с 1 по 3 ноября состоится выдача повторных документов в территориальном отделе ЗАГС №3.

В отделе ЗАГС №4 на Скорбященском проезде 1-3 ноября будут принимать с 8:30 до 15:00.

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