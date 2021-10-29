В отделах ЗАГС Рязанской области 1-7 ноября будут выходными, но есть исключения

Дни с 1 по 7 ноября станут нерабочими и для отделов ЗАГС Рязанской области, но есть ряд исключений. Об этом сообщает управление на своем официальном сайте.
Так, регистрации браков и разводов, которые назначены на даты «ковикул», по поданным ранее заявлениям состоятся. Их проведут в отделах:
- по городу Касимов и Касимовскому району;
- по городу Скопин и Скопинскому району;
- по городу Сасово и Сасовскому району;
- по Кадомскому району;
- по Михайловскому району;
- по Рыбновскому району;
- по Сараевскому району,
- по Шиловскому району;
- во Дворце торжеств.
Также в назначенные дату и время с 1 по 3 ноября состоится выдача повторных документов в территориальном отделе ЗАГС №3.
В отделе ЗАГС №4 на Скорбященском проезде 1-3 ноября будут принимать с 8:30 до 15:00.
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