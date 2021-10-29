В аэропорту Омска задержали рязанца, курившего в туалете самолета

Еще один рязанец отличился во время полета в самолете. Мужчина захотел покурить, решил не терпеть - и все сделал в туалете.

В аэропорту города Омска задержали жителя Рязанской области, который курил в самолете, летевшего в сибирский город из Москвы. Об этом сообщает управление на транспорте МВД по СФО.

Накануне в линейный отдел поступило сообщение от диспетчера аэропорта, который доложил, что на борт самолета, выполнявшего рейс по маршруту «Москва – Омск», требуется наряд полиции. Полицейские установили, что один из пассажиров, а именно 36-летний рязанец, во время полета курил в туалете лайнера.

Летом этого года во время перелета Чита – Москва учудил другой рязанец. 33-летний пьяный мужчина матерился, скандалил, не реагировал на замечания командира воздушного судна, а потом просто помочился прямо в салоне (читать подробнее).

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