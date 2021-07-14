Пьяным дебоширом, справившим нужду в салоне самолета, оказался рязанец

Кадр видео канала t.me/aflkitchen

Пьяный пассажир устроил дебош в самолете Чита – Москва. О том, что это 33-летний житель Рязанской области, пресс-служба транспортной полиции по ЦФО рассказала ТАСС.

Исходя из комментария авиакомпании S7 Airlines, мужчина, будучи нетрезвым, стал приставать к пассажирам и «грубо вторгаться в их личное пространство». Вдобавок он нецензурно выражался и никак не реагировал на замечания экипажа, в том числе командира воздушного судна.

В итоге пассажира пристегнули к креслу подручными средствами. И вот из такого скованного положения, не обратившись с просьбой выйти в туалет, он стал справлять нужду прямо в салоне. Видео постыдного «зрелища» опубликовал Telegram-канал «Кухня Аэрофлота».

По прибытии самолета в аэропорт Домодедово рязанца препроводили в линейное управление МВД. Там в отношении него составили протокол за мелкое хулиганство.

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