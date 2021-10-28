Заместителя главы администрации Рязани по ЖКХ отправили в отпуск

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Заместителя главы горадминистрации Бориса Ясинского, курирующего городское хозяйство и сферу ЖКХ, отправили в отпуск. Об этом пишет рязанская «Новая газета», ссылаясь на источники в ведомстве.

Собеседник издания считает, что инициатива отпуска, начавшегося с 25 октября, исходила не от самого чиновника, а от главы администрации Елены Сорокиной. Якобы, отдыхать Ясинского отправили «чтобы тот успел до наступления холодов».

По информации наших коллег, отпуск Бориса Викторовича продлится до 8 ноября. Напомним, Борис Ясинский исполняет обязанности заместителя главы администрации Рязани с апреля 2021 года.