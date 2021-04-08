Глава администрации Рязани представила нового заместителя Бориса Ясинского

Борис Ясинский на своем первом публичном мероприятии в новом качестве.

Борис Ясинский стал и.о. заместителя главы администрации Рязани. В этом качестве чиновника представила градоначальница Елена Сорокина. Ранее Ясинский, напомним, работал в администрации Рязанского района.

«Это молодой руководитель. Должность, как говорят в народе, расстрельная. Посмотрю, как себя проявит в конкретных делах», - написала Сорокина в соцсетях.

Первым публичным мероприятием Ясинского стала встреча с жильцами улицы Новаторов по поводу дорог.

Еще одним назначенцем, тоже с приставкой «и.о.», стал руководитель управления земельных ресурсов и имущественных отношений Евгений Кириченко. Ему уже поставили конкретные задачи, первостепенная лежит в социальной плоскости:

«Это бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям. Сделать должны не «для галочки», а найти варианты, которые полностью устроят семьи», - сказала Сорокина.

Кириченко также предстоит решить вопрос с земельными участками под приют для безнадзорных животных, школу искусств в Дашково-Песочне и новый комплекс с 50-метровым бассейном.