Мэрия нашла человека, который будет искать в Рязани землю под школы

Глава администрации Рязани Елена Сорокина назначила и.о. начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений Евгения Кириченко. Об этом чиновница сообщила в социальных сетях.

— Перед Евгением Юрьевичем я поставила конкретные задачи, — поделилась Сорокина. — Их грамотное исполнение считаю своеобразным показателем эффективности на ближайшее время. Прежде всего ему необходимо сосредоточиться на социальных вопросах.

На Кириченко сразу взвалили вопрос по бесплатному предоставлению земельных участков многодетным семьям. К работе этой ему нужно отнестись не формально, не для галочки, а найти варианты, которые полностью устроят людей.

— Кроме того, Евгению Юрьевичу необходимо окончательно решить вопрос по месту строительства приюта для безнадзорных животных. Работа идет, но нужно ускориться, — перечисляет чиновница. — Кириченко будет искать участки и под строительство школ, детских садов, поликлиник, а также под детскую школу искусств №7 в Дашково-Песочне и строительство 50-метрового бассейна.

Ранее Сорокина объявила, что чиновник из Рязанского района Борис Ясинский стал и.о. заместителя главы администрации Рязани (читать подробнее).

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