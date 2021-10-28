Рязанке предложили положить ее ребенка-инвалида в реанимацию к больным ковидом детям

В Рязани 14-летней девочке-инвалиду отказались лечить зубы под наркозом в детской ОКБ. Об этом в социальных сетях сообщила мама ребенка. По словам женщины, причина в том, что в реанимации детской ОКБ находятся дети, больные коронавирусом, а другой реанимации, нет.

«Отказали, и сказали, что мы пока не могут лечить зубы, так как некуда положить после наркоза. Либо предложили написать согласие, что попадем в реанимацию с ковидными», - сообщила женщина.

Как отметила рязанка, почти за два года, пока распространяется коронавирус, минздрав не сделал ничего, чтобы создать условия для детей, которые болеет ковидом и для детей с тяжелой патологией.

«Дети с тяжелой патологией в любое время могут попасть в реанимацию по разным причинам. Что вообще происходит, что творится? Размещать здоровых детей, которым необходима реанимационная помощь вместе с ковидными. Вы в своем уме?»

Ранее сообщалось, что рязанский СК возбудил уголовное дело из-за непредоставления коляски девочке-инвалиду. Речь как раз идет о дочери этой женщины (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!