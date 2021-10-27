Рязанский СК возбудил дело из-за непредоставления коляски девочке-инвалиду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами рязанского отделения Фонда социального страхования, сообщает портал «ВидСбоку». По версии следствия, чиновники фонда недобросовестно и небрежно относились к службе, что повлекло «существенное нарушение прав и свобод граждан».

По данным журналистов, речь идет о нарушении прав 14-летней девочки-инвалида. В ФСС не хотели выполнять требования законов и предоставить подростку инвалидное кресло, которое ей положено. Матери девочки чиновники пытались «всучить неподходящую коляску и зафиксировав якобы «отказ»».

В издании отметили, что прокуратура проигнорировала все жалобы матери ребенка-инвалида, заняв позицию Фонда социального страхования, мол, надо брать, что дают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!