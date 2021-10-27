Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Туризм27 октября 2021 14:55

Рязанские воздухоплаватели поделились уникальным видео полетов на фоне Эльбруса

Материал опубликован на официальных страничках региональной федерации в соцсетях
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Октябрь 2021 года.

Октябрь 2021 года.

На официальной страничке фестиваля воздухоплавания «Небо России» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео внеземной красоты. В октябре этого года команда рязанского аэростата «Коловрат» побывала в предгорьях Эльбруса и привезла оттуда уникальный фото- и видеоматериал.

Ребята совершили несколько привязных подъемов и полет на фоне самой высокой горы Европы. Автор представленного видеоролика - известный рязанский фотограф Олег Буцкий.

Напомним, что рязанские воздухоплаватели несколько лет назад облюбовали Кавказ для полетов. Здесь жители нашей планеты могут насладиться поистине бесподобными картинами, созданными самой природой.

Рязанский аэростат "Коловрат" на Эльбрусе.
Автор: Олег БУЦКИЙ.