Рязанские воздухоплаватели поделились уникальным видео полетов на фоне Эльбруса

Октябрь 2021 года.

На официальной страничке фестиваля воздухоплавания «Небо России» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео внеземной красоты. В октябре этого года команда рязанского аэростата «Коловрат» побывала в предгорьях Эльбруса и привезла оттуда уникальный фото- и видеоматериал.

Ребята совершили несколько привязных подъемов и полет на фоне самой высокой горы Европы. Автор представленного видеоролика - известный рязанский фотограф Олег Буцкий.

Напомним, что рязанские воздухоплаватели несколько лет назад облюбовали Кавказ для полетов. Здесь жители нашей планеты могут насладиться поистине бесподобными картинами, созданными самой природой.