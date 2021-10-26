Москвич, сбивший в нетрезвом виде насмерть двух рязанских подростков, предстанет перед судом

Фото с места ДТП.

Сасовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Москвы, сбившего в нетрезвом виде насмерть двух рязанских подростков.

Трагедия произошла 8 августа 2021 года. Мужчина 1969 года рождения управляя внедорожником Kia Sportage на дороге Польное Конобеево – Завидное – Кермись съехал на обочину, где сбил двух пешеходов – девушку 16-ти лет и 17-летнего юношу. Оба от полученных травм скончались.

Водитель полностью признал вину, выплатил компенсацию морального вреда родителям. В настоящее время дело направлено в суд.