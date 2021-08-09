Под Шацком автомобиль сбил насмерть юношу и покалечил девушку

В ночь на 8 августа под Шацком автомобиль Kia сбил юношу и девушку. Еще одного молодого человека, который шел с ними, чудом не зацепило. Случилось этом между селом Лесное Конобеево и деревней Алеменево.
В результате ДТП 17-летний парень погиб на месте, девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии.
По словам местных жителей, водитель Kia был нетрезв и ехал на большой скорости. Более того, утверждают шатчане, это не первый случай, когда он садится за руль пьяным.
Под Шацком автомобиль Kiaсбил насмерть юношу и покалечил девушку.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!