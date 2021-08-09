Под Шацком автомобиль сбил насмерть юношу и покалечил девушку

В ночь на 8 августа под Шацком автомобиль Kia сбил юношу и девушку. Еще одного молодого человека, который шел с ними, чудом не зацепило. Случилось этом между селом Лесное Конобеево и деревней Алеменево.

В результате ДТП 17-летний парень погиб на месте, девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По словам местных жителей, водитель Kia был нетрезв и ехал на большой скорости. Более того, утверждают шатчане, это не первый случай, когда он садится за руль пьяным.

Под Шацком автомобиль Kiaсбил насмерть юношу и покалечил девушку.

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