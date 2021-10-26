Жителям Рязанской области напомнили правила получения QR-кодов

Оперативная группа напомнила жителям Рязанской области правила получения QR-кода о вакцинации. Его, напомним, с 30 октября нужно предъявлять при посещении ряда учреждений. В список входят кинотеатры, театры, цирк, музеи, библиотеки, концертные залы, фитнес-центры, бассейны, заведения общепита.

«При проведении вакцинации код присваивается после получения полного курса прививок, в соответствии с инструкцией к применяемой вакцине», - отметили в оперативной группе.

То есть если вакцина двухкомпонентная, то курс считается завершенным при получении второй прививки. «Спутник Лайт» вводится однократно и применяется для ревакцинации привитых либо иммунизации переболевших людей.

После прохождения вакцинации оформляется сертификат, в котором и содержится QR-код.