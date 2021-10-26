В Рязани рабочие ограничили движение у обрушившейся площадки «Полсинаута»

Последствия обрушения "КП-Рязань" запечатлела утром 25 октября.

Городские службы ограничили движение по Заводскому проезду в Рязани. Огорожена часть дороги, где утром 25 октября обрушился край площадки, которая возвышается над проездом и служит для ТЦ «Полсинаут» парковкой.

Администрация Рязани намерена определить, кто отвечает за территорию, чтобы провести полноценный ремонт.

«По поручению главы администрации структурными подразделениями будет определена принадлежность этой территории и произведен ее ремонт», - озвучили чиновники на рабочем совещании.

Предварительно городские службы навели порядок на участке, прибрав мусор.

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