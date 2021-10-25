Возле бывшего «Полсинаута» в Рязани обрушилась часть эстакады

Часть эстакады вдоль Заводского проезда обрушилась на дорогу, где в тот момент вполне мог кто-нибудь ехать.

Возле торгового центра «Рязанский» (бывший «Полсинаут») обрушилась часть площадки, которая возвышается над проезжей частью и служит парковкой. Граница этой площадки проходит вдоль Заводского проезда.

Фото последствий обрушения появилось утром 25 октября в Telegram-канале «КП-Рязань». Как уточняет автор, тогда же, около 08:30, и был сделан снимок.

Вместе с частью возвышения и асфальтового покрытия рухнули два столба освещения.

В 2016 году на том же месте автомобиль Nissan X-Trail, сдавая назад, рухнул на Mercedes CLS, который остановился возле эстакады.

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