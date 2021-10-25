Губернатор Николай Любимов передал медикам ключи от 15 реанимобилей

25 октября губернатор Николай Любимов поучаствовал в церемонии передачи автомобилей скорой помощи медицинским учреждениям Рязанской области. Глава региона вручил ключи от техники представителям лечебных учреждений региона. В мероприятии также принял участие министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

Автопарк службы скорой медпомощи пополнили 15 реанимобилей, 9 из которых повышенной проходимости, что особенно важно для сельской местности. Они оснащены современным медицинским оборудованием, системой ГЛОНАСС. Автомобили скорой помощи переданы в межмуниципальные медцентры и больницы Касимовского, Клепиковского, Новомичуринского, Ряжского, Милославского, Сасовского, Скопинского, Шиловского и других районов.

Обращаясь к участникам церемонии, Губернатор Николай Любимов отметил, что новые машины в регион поступают в качестве поддержки из федерального центра. Всего за прошедшие 4 года в область поступило 130 единиц. «Для нас важно, чтобы эта помощь продолжалась, - сказал Губернатор области. – Сегодня 13 районных больниц получают новые, хорошо оснащенные машины. В ближайшее время они выйдут на линию и начнут доставлять на вызовы бригады медрбаотников».

Во многом жизнь пациентов зависит от мастерства водителей, подчеркнул Николай Любимов. «Находясь за рулем «скорой», они порой мчатся наперегонки, можно сказать, со смертью. И победа в этой гонке требует мужества, быстроты реакции и главное огромной ответственности. Новые автомобили помогут решать эту задачу. Рассчитываю, что каждая из этих машин будет прибывать к пациентам вовремя, а медпомощь оказываться только профессионально».

Доступность первичного звена здравоохранения также стала одним из приоритетов народной программы развития, которая одобрена Президентом РФ и подержана большинством сограждан. «Для нас дело принципа – реализовать региональную часть программы. Мы продолжим оказывать максимальную поддержку медучреждениям и службе скорой медицинской помощи, в том числе по переоснащению автопарка», - заверил глава региона.