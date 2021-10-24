Экс-главе администрации Рязани продлили домашний арест

22 октября Советский районный суд Рязани продлил домашний арест экс-главе администрации Рязани Сергею Карабасову и его заму Игорю Ковалеву. Об этом «КП-Рязань» рассказали в пресс-службе райсуда.

По ходатайству следствия, бывшим чиновникам еще три месяца придется носить специальные браслеты, позволяющие определить их место нахождения.

Напомним, Карабасов является фигурантом уголовного дела об «исчезнувшей» из рязанского Лесопарка детской площадке. По этому же делу проходит его бывший заместитель, в то время начальник управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев, а также директор фирмы-подрядчика «Уютный дом 62» Михаил Пузанов.

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