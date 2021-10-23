В Рязани из-за коронавируса отменили концерт группы «Мумий Тролль». Фото: Алексей ФОКИН

В Рязани перенесли концерт группы «Мумий Тролль». Об этом сообщаеют организаторы мероприятия.

Сам концерт должен был состояться 7 ноября 2021 года в Deep Club, но теперь непонятно, когда почитатели музыки Ильи Лагутенко смогут увидеть своих любимцев.

«Друзья, из-за нестабильной эпидемиологической ситуации [из-за коронавируса] в России не предоставляется возможным провести концерт, поэтому мы решили перенести это событие на новую, пока неопределенную дату», - говорится в сообщении организаторов.

Что касается новой даты, то организаторы пообещали назвать ее в ближайшее время.

«Надеемся, что вы сохраните ваш билет, и мы увидимся с вами в 2022 году!»

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