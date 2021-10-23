МП «Детское питание» в Рязани срочно набирает людей на зарплату от 14 до 40 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рязанскому муниципальному предприятию «Детское питание» срочно требуются сотрудники. На МП нужны как уборщицы, так и повара.

Самое главное, что должно интересовать соискателей, так это размер зарплаты. К сожалению, в «Детском питании» платить будут не так много…

Публикуем вакансии в порядке возрастания заработной платы:

- уборщицы — от 14 тысяч рублей;

- мойщицы посуды — от 15 тысяч рублей;

- рабочие в цехе — 15-20 тысяч рублей;

- инженер по оборудованию — 25-30 тысяч рублей;

- наборщик-экспедитор — 25-30 тысяч рублей;

- повара — 22-40 тысяч рублей;

- заведующий столовой в микрорайоне Приокский — 35-40 тысяч рублей.

На предприятии обещают все социальные гарантии и премии.

Чтобы узнать подробнее, достаточно позвонить по телефонам: (4912) 44-03-82, 8-920-958-92-22.

Ранее сообщалось, что в кафе и ресторанах Рязани очень не хватает поваров и шеф-поваров на приличную зарплату (читать подробнее).

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