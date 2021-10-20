Кафе и рестораны Рязанской области ощущают серьезный дефицит поваров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ресторанах Рязанской области не хватает поваров. К такому выводу пришли эксперты hh.ru, когда проанализировали ситуацию со спросом на данных специалистов.

Получилось так, что в настоящее время на одну вакансию повара в Рязанской области приходится 0,9 актуальных резюме. Для сравнения, в целом по стране - 1,2. Это говорит о том, что в Рязанской области серьезный кадровый дефицит.

«Нормой для рынка труда, комфортной и для работодателей, и для соискателей, считается соотношение в пять-шесть резюме на вакансию», - пояснили эксперты.

По сравнению с докоронавирусным 2019 годом спрос на поваров в Рязанской области за два года увеличился сразу на 102%. В течение января-октября в регионе было около тысячи вакансий для специалистов поварского дела. Средняя предлагаемая зарплата поваров в Рязанской области составляет 35 100 рублей.

Не хватает в Рязанской области и шеф-поваров, в сравнении с 2019 годом спрос на них в регионе составил плюс 88%. Средняя зарплата - 51 300 рублей.

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