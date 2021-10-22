В Рязани завершено расследование смерти 17-летнего велосипедиста

Завершено расследование громкого уголовного дела о смерти в октябре 2020 года 17-летнего молодого человека, ехавшего на велосипеде по обочине. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

В ведомстве уточнили, что следователи собрали полную доказательную базу, которая позволит в суде установить причастность обвиняемого к смерти парня, несмотря на его отрицание вины.

Следствие установило, что вечером 16 октября 2020 года мужчина ехал на «ГАЗели», и на обочине дороги Листвянка - Болошнево сбил велосипедиста. Чтобы избежать ответственности за ДТП, водитель сбросил истекающего кровью юношу и поврежденный велосипед в кювет. После этого он сел в машину и скрылся с места преступления.

Парня нашили только через 2,5 часа после ДТП. Его родители организовали поиск, когда узнали, что сын не доехал до села Болошнево, куда направлялся. Подросток был жив, но, несмотря на усилия экстренно прибывших на место трагедии медиков, время было упущено, спасти потерпевшего уже не удалось.

Мужчине предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением места его совершения» и «Оставление в опасности».