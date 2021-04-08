Рязанца, сбившего 17-летнего велосипедиста и оставившего умирать, арестовали.

Следователи предъявили обвинение 38-летнему рязанцу, который осенью прошлого года сбил 17-летнего велосипедиста, а потом бросил парня умирать в канаву. Об этом сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следователи установили, что вечером 16 октября 2020 года мужчина ехал на «ГАЗели», и на обочине дороги Листвянка - Болошнево сбил 17-летнего велосипедиста. Чтобы избежать ответственности за ДТП, водитель сбросил истекающего кровью юношу и поврежденный велосипед в кювет. После этого он сел в машину и скрылся с места преступления.

Нашли подростка лишь спустя 2,5 часа. На поиски бросились родители, когда узнали, что сын не доехал до села Болошнево. Парень был еще жив, но, несмотря на усилия врачей, из-за упущенного времени, спасти его не удалось.

Следователи и оперативники изъяли и изучили записи видеокамер всех организаций, расположенных по предполагаемому маршруту водителя, допросили большое количество свидетелей и провели несколько судебно-медицинских и трасологических экспертиз.

Спустя несколько месяцев удалось установить личность водителя «ГАЗели». Им оказался 38-летний житель Рязанского района. Взяли его на съемной квартире.

С учетом собранных доказательств следователи квалифицировали действия обвиняемого, как убийство, с целью скрыть другое преступление – ДТП.

В настоящее время рязанца взяли под стражу.

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