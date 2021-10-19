Рязанские спецслужбы пообещали в ближайшее время найти человека, сообщившего о бомбе в школе

Спецслужбы прокомментировали инцидент в школе №73 города Рязани. Напомним, что днем во вторник, 19 октября, неизвестный анонимно сообщил о заложенном в учреждении взрывном устройстве. Специалисты незамедлительно выехали по указанному адресу, обследовали здание и прилегающую территорию – к счастью, информация не подтвердилась.

Дети вернулись к занятиям, их здоровью и жизням в настоящее время ничего не угрожает.

- Скоро мы найдем человека, сообщившего о бомбе, - прокомментировали «КП-Рязань» спецслужбы.

Напомним, что ложное сообщение о бомбе или готовящемся взрыве влечет уголовную ответственность (207 УК РФ).

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