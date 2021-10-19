Ученики и учителя вернулись в школу №73, которую ранее эвакуировали

В школе №73 города Рязани взрывчатых веществ и боеприпасов не обнаружено. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Днем 19 октября эвакуировали учеников, учителей и других работников школы №73, расположенной на улице Кальной. Причина – в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о минировании здания.

На место происшествия оперативно выдвинулись полицейские, специалисты-кинологи, взрывотехники и другие специалисты силовых ведомств. После обследования здания и прилегающей территории никаких взрывчатых веществ и боеприпасов не обнаружили.

«В настоящее время угрозу жизни детям и сотрудникам учебного ничто не представляет», - сообщил источник.

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