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Общество19 октября 2021 16:23

Ученики и учителя вернулись в школу №73, которую ранее эвакуировали

Правоохранительные органы не нашли взрывчатых веществ. Детям ничто не угрожает
Источник:kp.ru
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В школе №73 города Рязани взрывчатых веществ и боеприпасов не обнаружено. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Днем 19 октября эвакуировали учеников, учителей и других работников школы №73, расположенной на улице Кальной. Причина – в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о минировании здания.

На место происшествия оперативно выдвинулись полицейские, специалисты-кинологи, взрывотехники и другие специалисты силовых ведомств. После обследования здания и прилегающей территории никаких взрывчатых веществ и боеприпасов не обнаружили.

«В настоящее время угрозу жизни детям и сотрудникам учебного ничто не представляет», - сообщил источник.

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