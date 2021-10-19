В регистратуры поликлиник Рязани привлекут волонтеров, чтобы избавиться от очередей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В правительстве Рязанской области в ближайшее время решат вопросы, связанные со сложностями записи в поликлиники, а также с очередями. Соответствующее поручение губернатор Николай Любимов дал социальному блоку правительства.

«Нужно продумать, как привлечь волонтеров для помощи в регистратурах, в том числе на телефонах при вызовах докторов на дом, а также в качестве консультантов у терминалов электронной записи, - сказал глава региона. - У нас есть медицинский колледж. Думаю, что студенты вполне могут заниматься этой работой. Для этого нужно их быстро обучить».

По словам Любимова, врачи тоже живые люди, и некоторые из них в настоящее время болеют, а кто-то с плановых приемов перешел в «красные зоны».

«Здесь потребности хотя бы частично можно восполнить благодаря нашему медуниверситету. Для молодых специалистов этой будет хорошая практика, а для поликлиник – огромная поддержка. Прошу министров здравоохранения и образования незамедлительно их проработать все варианты и найти решение, как помочь людям».

Ранее губернатор отказался от своего служебного автомобиля и передал его медикам (читать подробнее).

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