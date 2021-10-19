Губернатор Любимов передал свой служебный автомобиль медикам. Фото: Корпорация развития Рязанской области.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов решил передать свой служебный автомобиль медикам, сообщает пресс-служба правительства. Ранее из гаража областных чиновников уже выделили несколько машин.

«В связи с подъемом уровня заболеваемости ОРВИ и коронавирусом нагрузка на врачей рязанских поликлиник значительно увеличилась. В автотранспорте нуждается медперсонал 11-й городской больницы и других учреждений, - отметил глава региона. – Я решил выделить из гаража правительства региона необходимого количества машин в помощь нашим медикам. Свой служебный автомобиль я также передаю для этих целей».

По словам Любимова, ранее во время пика пандемии власти уже применяли подобную практику, и сейчас врачам снова нужна поддержка.

«Призываю власти муниципальных образований, в том числе Рязани быстро проанализировать ситуацию и, если есть необходимость в выделении дополнительного автотранспорта медикам, последовать нашему примеру. Сделать это необходимо в кратчайшие сроки».

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